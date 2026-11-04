Seguro de Cesantía: quiénes pueden cobrarlo y cuáles son los requisitos

El Seguro de Cesantía es un beneficio a cargo de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), que protege a los trabajadores en caso de quedar sin empleo.

Cada afiliado o afiliada a la AFC tiene una Cuenta Individual de Cesantía (CIC), que se financia con el 3% de sus remuneraciones imponibles. Si quedas cesante podrás retirar el dinero en giros mensuales.





¿Quiénes están afiliado a la AFC?

Las personas que tienen un contrato posterior a 2002 regido por el Código del Trabajo o el Estatuto de Asistentes de la Educación Pública, están afiliado automáticamente a la AFC.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el seguro?

Acredita la cesantía con alguno de los siguientes documentos:

Finiquito.

Carta de despido.

Carta de renuncia.

Acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo.

Certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial.

Revisa qué otros documentos puedes presentar en caso de no tener ninguno de los anteriores.

Contar con un mínimo de cotizaciones pagadas:

Contrato indefinido: al menos 10 cotizaciones mensuales.

Contrato a plazo fijo o por obra, faena o servicio determinado: al menos 5 cotizaciones mensuales.

Las cotizaciones se cuentan desde la afiliación o último cobro del seguro hasta el mes de término de la relación laboral. Las cotizaciones pueden ser continuas o discontinuas y de uno o más empleadores.

Importante: si tu jornada era parcial, junto al documento que pone término a la relación de trabajo debes presentar tu contrato para verificar las horas pactadas.

¿Cómo se puede solicitar el pago del Seguro de Cesantía?

Ingresa a la Sucursal Virtual de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), con tu RUN y clave de acceso AFC, o con tu ClaveÚnica. Luego, completa tus datos, y sube el finiquito o documento que acredite tu cesantía y una foto de tu cédula de identidad vigente por ambos lados.

Además, podrás revisar:

El estado de tu solicitud.

La fecha y forma de pago.

Si lo prefieres, dirígete a una sucursal de la AFC, con tu cédula de identidad vigente y el finiquito o documento de cesantía.