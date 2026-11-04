Seguro de Cesantía: quiénes pueden cobrarlo y cuáles son los requisitos
Cada afiliado a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) tiene una Cuenta Individual de Cesantía (CIC), donde se puede retirar el dinero en giros mensuales tras acreditar estar desempleado.
El Seguro de Cesantía es un beneficio a cargo de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), que protege a los trabajadores en caso de quedar sin empleo.
Cada afiliado o afiliada a la AFC tiene una Cuenta Individual de Cesantía (CIC), que se financia con el 3% de sus remuneraciones imponibles. Si quedas cesante podrás retirar el dinero en giros mensuales.
¿Quiénes están afiliado a la AFC?
Las personas que tienen un contrato posterior a 2002 regido por el Código del Trabajo o el Estatuto de Asistentes de la Educación Pública, están afiliado automáticamente a la AFC.
¿Cuáles son los requisitos para cobrar el seguro?
Acredita la cesantía con alguno de los siguientes documentos:
- Finiquito.
- Carta de despido.
- Carta de renuncia.
- Acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo.
- Certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial.
Revisa qué otros documentos puedes presentar en caso de no tener ninguno de los anteriores.
Contar con un mínimo de cotizaciones pagadas:
- Contrato indefinido: al menos 10 cotizaciones mensuales.
- Contrato a plazo fijo o por obra, faena o servicio determinado: al menos 5 cotizaciones mensuales.
Las cotizaciones se cuentan desde la afiliación o último cobro del seguro hasta el mes de término de la relación laboral. Las cotizaciones pueden ser continuas o discontinuas y de uno o más empleadores.
Importante: si tu jornada era parcial, junto al documento que pone término a la relación de trabajo debes presentar tu contrato para verificar las horas pactadas.
¿Cómo se puede solicitar el pago del Seguro de Cesantía?
Ingresa a la Sucursal Virtual de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), con tu RUN y clave de acceso AFC, o con tu ClaveÚnica. Luego, completa tus datos, y sube el finiquito o documento que acredite tu cesantía y una foto de tu cédula de identidad vigente por ambos lados.
Además, podrás revisar:
- El estado de tu solicitud.
- La fecha y forma de pago.
Si lo prefieres, dirígete a una sucursal de la AFC, con tu cédula de identidad vigente y el finiquito o documento de cesantía.