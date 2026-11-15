“La paciencia se acaba”: Ivette Vergara sorprende con respuesta sobre Fernando Solabarrieta
Los comunicadores se sinceraron sobre su matrimonio en La Divina Comida: Desafío Duplas. “Me dan ganas de tener un poco de aire”, comentó Solabarrieta en un principio.
En el último capítulo de La Divina Comida, Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta respondieron a una pregunta que dejó un tenso momento.
Durante la jornada que compartieron con Vero Bianchi y Toby Vegas, el matrimonio abordó las dinámicas de su relación.
Solabarrieta primero contó que es “lo suficientemente celoso” y aclaró que en realidad, Ivette “no me da ninguna razón para serlo”.
“A veces es exasperante porque hacemos todo juntos. Ciertas veces me dan ganas de tener un poco de aire“, agregó Fernando.
A lo anterior, Vergara respondió: “Qué chamullento, la otra vez me demoré dos horas más y estabas ‘¡Ay, por fin llegaste!’“.
“Es verdad, si ella no está, la extraño“, zanjó Solabarrieta.
Después, Vero Bianchi les consultó por una palabra que definiera su matrimonio. El comunicador respondió entre risas: “paciencia”.
En cambio, Ivette dijo “amor” y aclaró que si fuera por “paciencia, no estaría aquí. La paciencia se acaba y creo que existe porque hay amor”.
Revisa el momento entre Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta acá
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