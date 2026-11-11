“Ella me niega”: Solabarrieta revela desconocida anécdota de cómo se enamoraron con Ivette Vergara

La pareja de animadores de TV participó del próximo episodio de La Divina Comida, espacio en el que contaron sus versiones del primer encuentro que compartieron.

El próximo capítulo de la La Divina Comida contará con la presencia de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, quienes revelaron detalles inéditos de su historia de amor de más de 25 años.

En los encuentros compartidos junto al exfutbolista Toby Vega y la periodista Vero Bianchi, la pareja de animadores contó la historia de cómo se conocieron, e Ivette confesó no recordar aquel primer encuentro.

“Ella me niega” , bromeó Solabarrieta, quien rememoró la primera vez que la vio fue en el año 1994, cuando ambos trabajaban en el mismo canal.

“Es la mujer más hermosa que he visto en mi vida”, habría dicho en ese momento.





La historia de amor

Según contó el relator deportivo, ambos se hicieron cercanos al año siguiente, cuando compartieron pantalla en un proyecto. Fue ahí, cuando, pese a que ella estaba pololeando, empezaron a hacerse amigos.

“Mucho no me pescaba, pero teníamos cierta amistad” , aseguró Solabarrieta, quien también detalló que luego de que ella terminara su relación, la enamoró con sus habilidades para bailar.

Fue así como empezaron una historia de amor que continúa hasta el día de hoy y que, al pedirles definirla en una palabra, él respondió: “Paciencia”.

Ante esto, Ivette replicó que “no, ‘amor’, porque si fuera por paciencia yo no estaría aquí”.