“No tiene nombre”: La íntima confesión de Máximo Menem sobre Pepo Daire en La Divina Comida

En un nuevo capítulo del programa de cocina de Chilevisión, el influencer e hijo de Cecilia ahondó en el importante rol que su padrastro ha cumplido a lo largo de su crecimiento.

En el nuevo capítulo de La Divina Comida, Máximo Menem ahondó en el impacto de José Patricio “Pepo” Daire en su vida tras doce años de relación con Cecilia Bolocco.

“Encuentro que no hay palabras para describirlo. Una conexión que no tiene nombre”, reveló el joven sobre la figura que, destacó, fue fundamental cuando padeció un tumor cerebral.

Ménem recordó con humor que en su niñez solía llamar “papá” a las parejas de su madre y terminaba por “espantarlas”, hasta que la llegada de Pepo transformó esa búsqueda en una presencia constante y duradera.

“Hasta que llegó Pepo y le dije papá y se quedó… y por fin tenía alguien a quien le decía papá”, confesó sobre el importante rol paterno que asumió en su crecimiento.





Con los años, sostuvo que entendió la evolución de su vínculo: “Fue mi figura paterna en los tiempos más importantes de mi vida, pero luego me di cuenta de que era más el acompañante de mi mamá”.

Finalmente, destacó que el apoyo de Daire y su madre le dieron la tranquilidad necesaria para ser una persona más independiente, y destacó el vínculo que ambos mantienen. “Estoy muy feliz por ellos porque por fin encontraron el amor de verdad“, expresó.

La complicada relación con los Ménem en Argentina

Respecto a su relación con su familia paterna sanguínea, Menem declaró que su relación con ellos “nunca fue fácil”. “No se dio, no funcionó, o sea, a mí me hacía mal porque me hacía muy mal…”, sinceró.

“Cuando internaron a mi papá yo me enteré por las noticias, o sea, estaba comiendo y salió: “Carlos Menem internado en hospital”, y yo como ¿qué está pasando?”, recordó en el programa de Chilevisión.

A lo anterior, agregó: “Y yo como ¿qué está pasando? Le escribí a sus custodios que tampoco me respondían, que antes me respondían, pero curiosamente me pararon de responder de un día para el otro“.