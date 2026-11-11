La organización que trasladaba droga desde el norte del país hasta la capital cayó en el marco de una investigación de la PDI. La institución reveló quiénes era los integrantes del clan familiar.

Un clan familiar fue descubierto por la Policía de Investigaciones (PDI) en Alto Hospicio, región de Tarapacá, desde donde trasladaban droga hasta la región Metropolitana.

Este grupo investigado por narcotráfico se constituía principalmente por cinco hermanos y la madre de ellos, además dos personas externas que cumplían roles específicos en la organización.

Se trata de los Choque-Challapa, quienes decían dedicarse al transporte de carga y pasajeros en el norte del país, cuando sus labores eran totalmente distintas.

El ostentoso matrimonio de uno de los cuatro hermanos, que fue transmitido en vivo por TikTok, hizo que la PDI y la Fiscalía comenzara a indagar cómo la familia financiaba sus gastos y la compra de bienes.





¿Quiénes son los integrantes del clan narco de Alto Hospicio?

Rodrigo Choque, el novio, era el encargado de la finanzas de la organización, quien limpiaba todo el dinero que ganaban gracias al tráfico de sustancias ilícitas.

Cristian (37) junto a Eliel (39) son sus hermanos y encargados de recoger el dinero recaudado para transportarlo a Alto Hospicio.

Quien era considerado el líder del clan era Brian Choque (27). El menor de la familia coordinaba con ciudadanos bolivianos y recibía la droga que ellos le proporcionaban. También trataba con los receptores finales de la droga.

Edgar Choque (32), quien transportaba las sustancias, tenía a cargo a dos personas ajenas a la familia, cuya misión era movilizar los cargamentos hasta la región Metropolitana.

El conductor del vehículo utilizado para ello era Juan Carlos Rojas y el que estaba encargado de la vigilancia durante el viaje era Ronaldo Castro, un experto en la ruta hacia Santiago. En uno de esos viajes fue cuando cometieron un error que arrastraría a todo el clan: dejaron una botella con huellas.

El dinero del tráfico iba destinado a distintos lujos, como automóviles y propiedades, bienes que estaban todos a nombre de la madre de los hermanos: Juana Challapa Vilches (59).

El procedimiento encabezado por la PDI tras el matrimonio dejó alrededor de 25 detenidos, entre ellos el novio y su madre, y permitió incautar bienes avaluados en más de $2.000 millones.

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