Una botella en el desierto: el error que delató a clan narco ante la PDI tras fallido intento de huida

La extensa indagatoria avanzó tras un fallido transporte en el desierto donde se levantaron huellas dactilares, y se consolidó mediante seguimientos durante un viaje en que la familia combinó negocios ilícitos con turismo por Santiago y el litoral central.

Una investigación logró desbaratar al clan familiar Choque-Challapa, dedicado al narcotráfico y traslado de drogas desde el norte del país hacia la Región Metropolitana.

La indagatoria avanzó tras un fallido transporte en el desierto donde se levantaron huellas dactilares , y se consolidó mediante seguimientos durante un viaje en que la familia combinó negocios ilícitos con turismo por Santiago y el litoral central.

La botella que delató a clan familiar

El clan familiar que hasta celebró un matrimonio transmitido por TikTok utilizaba fachadas de transporte y hacía viajes de turismo para ocultar sus operaciones ilícitas y trasladar importantes cargamentos de sustancias ilícitas hacia la capital.

Fue en uno de estos traslados cuando, en plena ruta, detectaron la presencia de la Policía de Investigaciones y activaron un improvisado plan de escape: huyeron y abandonaron el vehículo cargado de droga en pleno desierto.

Sin embargo, tras dejar botado el automóvil y, probablemente, creyendo que habían evadido a los detectives, estos hallaron un elemento fundamental tras inspeccionar minuciosamente cada uno de los elementos en el lugar.

Dentro del auto abandonado en medio de la pampa, reveló Reportajes de CHV Noticias, los peritos encontraron una botella plástica que se convirtió en pieza clave de la indagación.

¿El motivo? Gracias a la cooperación técnica y especializada, el equipo científico de la policía civil logró levantar con éxito una impresión dactilar desde la superficie de la botella incautada.





La detención y caída de la familia

Tras varios meses de investigación, la pericia de las huellas dactilares confirmó y no dejó espacio para dudas sobre la identidad del transportista del vehículo vinculado directamente al clan de los hermanos.

Esta prueba científica clave derrumbó la coartada de la organización criminal y permitió acreditar la hipótesis fiscal sobre los responsables del traslado de drogas.

El posterior seguimiento de los pagos y receptores de droga en la capital condujo además a la desarticulación de un “banco delictual” informal que funcionaba en la comuna de San Miguel.

Dicha oficina, encabezada por ciudadanos colombianos vinculados a casas de cambio y empresas pantalla, llegó a blanquear y enviar fuera de Chile más de 100 mil millones de pesos ligados a diversas bandas criminales, culminando con la detención de 15 personas.