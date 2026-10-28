“¿Pero qué le pasa a esa señora?”: Ivette Vergara frenó en seco a la doctora Cordero tras diagnosticarla con “neurósis”

Vergara aseguró que esto le parecía “superirresponsable” y la doctora terminó ofreciéndole disculpas en vivo.

Este miércoles, Ivette Vergara vivió un tenso cruce donde frenó en seco a la doctora María Luisa Cordero, tras haberle diagnosticado “neurósis aguda”.

Todo ocurrió mientras se hablaba de la declaración del abogado de Ivette, Raúl Arredondo, quien se retractó de sus palabras y pidió disculpas tras haber dicho en una audiencia que Vergara estaba “separada”.





¿Qué pasó con la doctora Cordero?

En el último capítulo de Zona de Estrellas abordaban el comunicado del abogado, cuando la doctora Cordero mencionó: “¿Pero qué le pasa a esa señora? Tiene una neurosis aguda, parece el perro del Hortelano, no come ni deja comer, la ayudan y se enoja; córtala”.

Ivette llamó por teléfono al panel y señaló: “Me parece superirresponsable que, con todo el respeto que le tengo a la doctora Cordero, que me trate de… no sé cuál es el calificativo que utilizó recién”.

Al respecto, la doctora expuso: “No me vaya a mandar a los tribunales, no más; yo le pido disculpas aquí mismo para que salga más barato”.

Es por ello que Vergara precisó: “Yo lo único que alcancé a escuchar es que la doctora Cordero decía que le pasa a esta señora que está enojada. Yo no estoy enojada”.

“Lo que a mí no me parece es que si yo estoy en tribunales por una infracción que hoy día en la nueva ley es un delito y estoy recibiendo una condena respecto a… ¿En qué momento terminamos hablando de mi vida privada?”, arremetió.

Luego, Ivette volvió a hacer hincapié en que no estaba molesta y expuso: “Me parece hasta despectiva la forma de referirse a mi persona porque no me conoce”.

En tanto, la doctora Cordero decidió intervenir y pedirle disculpas en vivo: “Si ella se sintió ofendida por mis palabras, ofrezco disculpas (…) Espero que no se querelle contra mí”.

“Y contarle que yo fui muy simbiótica con usted porque a mí también me metieron en un calabozo, Ivette, igual”, recordó la doctora.