28/ 10/ 2026 22:48

El retorno a prisión preventiva de Luis Hermosilla: Nueva arista del Caso Audios involucra al exfiscal Manuel Guerra

El abogado Luis Hermosilla volvió a la cárcel. El 4.º Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva, luego de que fuera nuevamente formalizado, esta vez por cohecho reiterado y violación de secreto en el marco de una nueva arista del Caso Audios. Es una investigación que está vinculada al exfiscal Manuel Guerra y los chats que mantuvieron ellos durante años, una relación que comienza en el 2015. La información confidencial que se habría revelado tiene que ver con los casos: Penta, Vitacura, Exalmar, Dominga, entre otros. Esta es la historia de una nueva trama que destaparon los audios de Hermosilla.