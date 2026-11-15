Sismo remece a la zona centro del país: revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se percibió durante la mañana de este domingo, a las 07:29 horas.

Durante la mañana de este domingo se registró un sismo de magnitud 4.1 en la zona centro del país, específicamente en la región de Valparaíso.

De acuerdo con la información entregada por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 07:29, a 46 kilómetros al oeste de Valparaíso.

Según reportó el organismo, el temblor se produjo a una profundidad de 21 kilómetros.