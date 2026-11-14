14/ 11/ 2026 22:43

Monto superó al “Robo del Siglo”: Las pistas claves detrás del millonario atraco a bóveda en Concepción

A una semana del millonario robo en una sucursal bancaria en Concepción, el recinto continúa cerrado y el botín sustraído, el cual supera los 8.500 millones de pesos y aún no ha sido recuperado: Monto que sobrepasó al del denominado “Robo del Siglo” de 2014, convirtiéndose en el mayor golpe de este tipo en la historia de Chile. Mientras tanto, la policía y la Fiscalía siguen tras las pistas de una banda de al menos diez delincuentes, sin que hasta ahora se registren detenidos.