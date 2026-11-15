¿Vuelve la lluvia a Santiago? El pronóstico para la RM y los días en que podrían volver las precipitaciones

Tras las lloviznas registradas en la capital, el meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, adelantó cómo estará el tiempo durante los próximos días, con temperaturas que alcanzarán hasta los 25°.

La llovizna que se registró durante las últimas horas en Santiago dio paso a una jornada de cielos cubiertos y temperaturas templadas, condiciones que podrían mantenerse durante buena parte de la semana.

De acuerdo con el pronóstico del meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, para este domingo se espera una máxima de 21° en el centro de Santiago, mientras que en la provincia de Chacabuco los termómetros podrían alcanzar los 23°.

Sin embargo, la nubosidad continuará presente durante los próximos días e incluso existe la posibilidad de que regresen algunas precipitaciones débiles a la Región Metropolitana.

¿Qué días podrían volver las lluvias a Santiago?

Según detalló Moncada, este lunes se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 20°, en una jornada que podría presentar “goterones aislados en algunos sectores de la capital”.

A partir del martes, los termómetros comenzarán a subir, alcanzando los 24°, mientras que el miércoles se proyecta como el día más cálido de la semana, con una máxima de 25° y posibilidad de precipitaciones débiles muy aisladas.

Finalmente, para el jueves se anticipa un nuevo descenso de las temperaturas, con máximas cercanas a los 21°, manteniéndose el ambiente templado que marcará los próximos días en Santiago.