Ipsos revela la percepción de los chilenos sobre la credibilidad del periodismo y los medios

Un nuevo estudio mostró una brecha entre la valoración del aporte del periodismo y la confianza que genera entre las personas.

Ipsos presentó su primer estudio conjunto sobre la confianza en el periodismo en Chile, en colaboración con la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMMPE World).

El informe abordó la relación de la ciudadanía con los medios de información y analiza sus contenidos, objetivos e independencia.

Estudio de Ipsos refleja desconfianza en el periodismo

En ese contexto, los resultados mostraron una brecha entre la valoración del aporte del periodismo y la confianza que genera entre las personas.

Por un lado, un 65% de los encuestados cree que el periodismo ayuda a comprender de mejor manera los temas relevantes para el país y un 62% considera que cumple un rol importante para el buen funcionamiento de la democracia.

Sin embargo, un 24% confía en el periodismo en general, mientras que un 42% manifiesta desconfianza.

La desinformación es un elemento que ha influido en estas cifras: para el 78% de los consultados las redes sociales han hecho más difícil distinguir entre información verdadera y falsa.

Además, un 71% afirma que la circulación de noticias falsas ha debilitado su confianza en el periodismo.

Respecto a lo que sí genera confianza en un medio está la verificación de hechos y datos antes de publicar (41%), la independencia respecto de intereses políticos y económicos (31%), y el uso de fuentes identificables y confiables (30%).

La percepción de los medios según estudio de Ipsos

De acuerdo con el informe, la radio es el medio más confiable (52%). A ella le siguen los diarios (41%), después la televisión abierta regional (36%) y finalmente la televisión abierta nacional (34%).

Sobre la percepción de las redes sociales como un medio informativo, un 18% de los encuestados considera muy creíbles las noticias difundidas en Instagram, mientras Facebook y X registran un 14% y TikTok un 11%.

No obstante, el consumo de ellos muestra resultados distintos: la televisión abierta nacional es la fuente utilizada con mayor frecuencia (59%) y tras ella está Instagram (47%) y Facebook (37%).

En tanto, los portales de noticias en Internet y YouTube alcanzan 32% de respaldo cada uno, mientras que la radio llega a 30%.

En cuanto a la objetividad de los contenidos, un 45% de los encuestados considera que los medios presentan distintos puntos de vista y un 44% que se basan en hechos y evitan información no verificada.

El estudio también aborda la independencia del ejercicio periodístico: un 35% considera que los profesionales pueden informar libremente sin presiones de actores políticos o del gobierno. Sin embargo, el mismo porcentaje cree que pueden hacerlo sin presiones de grupos económicos.

Además, un 39% está en desacuerdo con que los medios informan de manera imparcial y sin favorecer determinadas posiciones políticas, frente a un 30% que sí está de acuerdo.