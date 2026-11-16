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Ipsos revela la percepción de los chilenos sobre la credibilidad del periodismo y los medios

Un nuevo estudio mostró una brecha entre la valoración del aporte del periodismo y la confianza que genera entre las personas. 

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Ipsos presentó su primer estudio conjunto sobre la confianza en el periodismo en Chile, en colaboración con la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMMPE World).

El informe abordó la relación de la ciudadanía con los medios de información y analiza sus contenidos, objetivos e independencia.

Estudio de Ipsos refleja desconfianza en el periodismo

En ese contexto, los resultados mostraron una brecha entre la valoración del aporte del periodismo y la confianza que genera entre las personas.

Por un lado, un 65% de los encuestados cree que el periodismo ayuda a comprender de mejor manera los temas relevantes para el país y un 62% considera que cumple un rol importante para el buen funcionamiento de la democracia.

Sin embargo, un 24% confía en el periodismo en general, mientras que un 42% manifiesta desconfianza.

La desinformación es un elemento que ha influido en estas cifras: para el 78% de los consultados las redes sociales han hecho más difícil distinguir entre información verdadera y falsa.

Además, un 71% afirma que la circulación de noticias falsas ha debilitado su confianza en el periodismo. 

Respecto a lo que sí genera confianza en un medio está la verificación de hechos y datos antes de publicar (41%), la independencia respecto de intereses políticos y económicos (31%), y el uso de fuentes identificables y confiables (30%).

La percepción de los medios según estudio de Ipsos

De acuerdo con el informe, la radio es el medio más confiable (52%). A ella le siguen los diarios (41%), después la televisión abierta regional (36%) y finalmente la televisión abierta nacional (34%).

Sobre la percepción de las redes sociales como un medio informativo, un 18% de los encuestados considera muy creíbles las noticias difundidas en Instagram, mientras Facebook y X registran un 14% y TikTok un 11%.

No obstante, el consumo de ellos muestra resultados distintos: la televisión abierta nacional es la fuente utilizada con mayor frecuencia (59%) y tras ella está Instagram (47%) y Facebook (37%).

En tanto, los portales de noticias en Internet y YouTube alcanzan 32% de respaldo cada uno, mientras que la radio llega a 30%.

En cuanto a la objetividad de los contenidos, un 45% de los encuestados considera que los medios presentan distintos puntos de vista y un 44% que se basan en hechos y evitan información no verificada.

El estudio también aborda la independencia del ejercicio periodístico: un 35% considera que los profesionales pueden informar libremente sin presiones de actores políticos o del gobierno. Sin embargo, el mismo porcentaje cree que pueden hacerlo sin presiones de grupos económicos.

Además, un 39% está en desacuerdo con que los medios informan de manera imparcial y sin favorecer determinadas posiciones políticas, frente a un 30% que sí está de acuerdo.

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