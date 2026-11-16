A horas de la postulación: “Tramo 4.000” del Minvu entrega subsidio de hasta $22 millones

Este beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo está pensado en los sectores medios que buscan comprar una propiedad.

El subsidio “Tramo 4.000” es un nuevo beneficio del Minvu pensado especialmente en familias de sectores medios que hoy tienen dificultades para comprar una vivienda, principalmente por sus altos valores y las restricciones para acceder al crédito hipotecario. Este nuevo Tramo 4 del Programa para Sectores Medios (DS 1), amplía la oferta de viviendas nuevas o usadas que se pueden adquirir con un subsidio habitacional, creando un nuevo tramo de precio de vivienda llegando hasta un máximo de 4.000 UF (164 millones 228 mil pesos) y hasta 4.500 UF (184 millones 756 mil pesos aproximadamente) según región. A las familias beneficiadas se les asignará un subsidio de entre 400 UF (16 millones 423 mil pesos aprox.) a 550 UF (22 millones 581 mil pesos aprox.), también según la región en la que se ubique la vivienda.





¿Cuáles son los precios de las viviendas que permite este subsidio? Permitirá comprar viviendas nuevas o usadas considerando los siguientes rangos de precio de compra.

Más de 2.200 UF y hasta 4.000 UF

En las regiones comprendidas entre Coquimbo y Los Lagos (Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos).

Más de 2.600 UF y hasta 4.500 UF

En las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes.

¿Cuál es el ahorro mínimo?

El ahorro mínimo es de 200 UF (8,2 millones de pesos). Este ahorro deberá encontrarse depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda, al último día del mes anterior al de la postulación (30 de octubre de 2026).

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Tener mínimo 18 años

Contar con Registro Social de Hogares

Contar con Cédula Nacional de Identidad vigente. Personas extranjeras: Cédula de Identidad para extranjeros vigente y en ella constar su residencia definitiva.

Acreditar el ahorro mínimo exigido de 200 UF

Tener capacidad de acceder a un crédito hipotecario (requiere financiamiento a través de crédito).

Fechas claves del “Tramo 4.000”

Presencial

Para personas postulantes que tengan sus ahorros en una institución que no cuente con conexión en línea con el Minvu, a personas extranjeras, así como para quienes tengan alguna otra situación particular. En las Oficinas de Informaciones (OIRS) de los Serviu de cada región.

Entre el 17 y 27 de noviembre de 2026 (hasta las 13:00 horas)

Para esto se debía reservar hora a partir del 3 de noviembre en el Portal Ciudadano disponible en la página web.

Online

A través del sitio web www.minvu.cl. Entre el 18 y 27 de noviembre (hasta las 16:00 horas).