Confirman a reconocido actor que interpretará a James Bond en nuevas películas de 007

Fue anunciado el sucesor de Daniel Craig, quien interpretó al emblemático personaje en la pantalla grande durante 17 años.

La cuenta oficial de las películas de James Bond en Instagram, confirmó este lunes al actor que interpretará al famoso agente 007.

Tras meses de especulaciones sobre los candidatos al papel principal en un nuevo remake de la histórica saga, su identidad fue revelada.

A sus 40 años, Robert Pattinson, protagonista de The Batman, será el sucesor de Daniel Craig, quien fue James Bond en la pantalla grande durante 17 años.

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En cuanto a la próxima película de 007, aún se desconoce su nombre y fecha de estreno. Esta será la 26° entrega del emblemático personaje.

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