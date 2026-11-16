Confirman a reconocido actor que interpretará a James Bond en nuevas películas de 007
Fue anunciado el sucesor de Daniel Craig, quien interpretó al emblemático personaje en la pantalla grande durante 17 años.
La cuenta oficial de las películas de James Bond en Instagram, confirmó este lunes al actor que interpretará al famoso agente 007.
Tras meses de especulaciones sobre los candidatos al papel principal en un nuevo remake de la histórica saga, su identidad fue revelada.
A sus 40 años, Robert Pattinson, protagonista de The Batman, será el sucesor de Daniel Craig, quien fue James Bond en la pantalla grande durante 17 años.
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En cuanto a la próxima película de 007, aún se desconoce su nombre y fecha de estreno. Esta será la 26° entrega del emblemático personaje.
Lista completa de películas de James Bond
- Agente 007 contra el Dr. No (1962)
- Desde Rusia con amor (1963)
- James Bond contra Goldfinger (1964)
- Operación Trueno (1965)
- Solo se vive dos veces (1967)
- Diamantes para la eternidad (1971)
- Al servicio secreto de su Majestad (1969)
- Vive y deja morir (1973)
- El hombre de la pistola de oro (1974)
- La espía que me amó (1977)
- Moonraker (1979)
- Solo para sus ojos (1981)
- Octopussy (1983)
- Nunca digas nunca jamás (1984)
- Panorama para matar (1985)
- Alta tensión (1987)
- Licencia para matar (1989)
- GoldenEye (1995)
- El mañana nunca muere (1997)
- El mundo nunca es suficiente (1999)
- Muere otro día (2002)
- Casino Royale (2006)
- Quantum of Solace (2008)
- Skyfall (2012)
- Spectre (2015)
- Sin tiempo para morir (2021)