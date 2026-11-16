Apagón mundial de 72 horas: ¿Qué hay de cierto en el rumor que es tendencia en redes sociales?

Distintos usuarios han advertido sobre posibles cortes de electricidad e interrupciones en las telecomunicaciones a nivel mundial.

Ha dado la vuelta al mundo un rumor que tomó fuerza en redes sociales: se habla de un supuesto apagón de 72 horas que ocurriría este martes 17 de noviembre.

Distintos usuarios que han difundido la teoría, han advertido sobre posibles cortes de electricidad e interrupciones en las telecomunicaciones en distintos países.

¿En qué se basa el rumor del apagón mundial y qué hay de cierto?

Uno de los antecedentes en los que las publicaciones virales se basan es una prueba del Sistema de Alerta de Emergencia de Estados Unidos, que estaría programada para este martes.

Este ejercicio coordinado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), se realizaría a las 16:20 de Chile.

Otro punto detrás del rumor son las recomendaciones de preparación ante emergencias que han sido impulsadas por la Unión Europea, para que la población alcance un nivel mínimo de autosuficiencia de 72 horas.

Por otro lado, algunos usuarios vinculan el pronóstico de tormentas solares y alteraciones geomagnéticas, que pueden afectar sistemas tecnológicos, con el supuesto apagón mundial.

El Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) anticipó condiciones de tormenta geomagnética G1, clasificada como menor, para el 17 y 18 de noviembre, con una probabilidad del 25% para interrupciones de radio de intensidad R1-R2.

Sin embargo, ninguno de estos antecedentes respalda una advertencia verdadera respecto al corte de la electricidad y la interrupción de las telecomunicaciones alrededor del mundo.

Hasta el momento, no existen anuncios oficiales que confirmen un fenómeno de tal magnitud como lo sería el rumoreado apagón, más que la difusión entre usuarios en redes sociales.