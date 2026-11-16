La actriz reveló su embarazo con un video publicado en sus redes sociales, en el que mostró su crecida panza.

Fernanda Urrejola sorprendió en redes sociales con el anuncio de su embarazo, a través de un emotivo video en el que reveló el avance de su gestación.

En el registro con el que dio a conocer que se convertirá en madre por primera vez junto a su pareja, la cineasta Francisca Alegría, la actriz mostró su crecida panza.

“Llevábamos mucho tiempo esperándote” , escribió Urrejola en la publicación en su cuenta de Instagram.

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La pareja, que contrajo matrimonio en octubre de 2025 tras cinco años de relación, ya había expresado su deseo de tener hijos juntas luego de comprometerse.

“Ya tenemos a un donante, así que eso nos hace muy feliz“, contó Urrejola en ese entonces y aseguró que, de igual manera, consideraban la adopción: “También es una posibilidad, estamos abiertas a todas las posibilidades, no hay que frenarse”.

La publicación de la actriz, con la que anunció su esperado embarazo, se repletó de felicitaciones y buenos deseos de sus seguidores y amigos.

Entre las figuras que comentaron está Benjamín Vicuña, Alfredo Castro, Juana Ringeling, Lorenza Izzo, Lorena Bosch, María José Prieto, Ana Tijoux y Karla Melo.

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