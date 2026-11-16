16/ 11/ 2026 08:42

“Que no quede impune”: Formalizan hoy a padre del subsecretario Pavez por accidente que dejó a niña con fractura craneal

En el Juzgado de Garantía de Colina, a las 11:00 horas de este lunes, se realizará la audiencia de formalización de Máximo Pavez Cerda, papá del subsecretario del Interior, que protagonizó un accidente de tránsito que dejó a un padre en riesgo vital, una madre con distintas lesiones y a su hija de dos años con una fractura craneal. “El esposo de mi sobrina está entre la vida y la muerte. Camila quedó con una desfiguración de rostro y su nariz quebrada. Que se haga justicia por ella y que esto no quede impune, porque nosotros somos gente forzada, gente de trabajo”, expresó un familiar.