“Esto es trabajo, yo no ando paseando”: senadores explican millonarios gastos en bencina expuestos en reportaje de CHV Noticias

El equipo de reportajes de nuestro canal dio a conocer los altos montos que rinden los parlamentarios por gasto de bencina, dinero que es financiado con fondos públicos.

En medio de una de las semanas más complejas por el paro de camioneros y el alza de las bencinas, un equipo de reportaje A Fondo de CHV Noticias investigó cuánto han gastado los parlamentarios en combustibles desde el bencinazo.

Cabe señalar que este gasto es financiado con fondos públicos, y en él encontramos diferencias abrumadoras entre congresistas de una misma zona.





Senadores se defienden por alto gasto en bencina

Los senadores son los parlamentarios que más gastan en este ítem y explicaron los altos y millonarios montos en bencina. Uno de ellos fue Manuel José Ossandón.

“Son como 6 mil kilómetros al mes, que es lo que yo ando trabajando, porque además yo vivo fuera de Santiago… Yo tengo que trabajar, porque también me puedo quedar en la casa, en mi oficina distrital. Esto es trabajo, yo no ando paseando “, afirmó el militante de RN, quien registró gastos en cinco autos para él y su equipo.

“La mayoría de ellos (senadores que rindieron menos de un millón) viven en el centro de Santiago. ¿Qué quieres que haga, qué deje de trabajar?“, agregó.

Al ser consultado si está dispuesto a pagar ese gasto con su dieta parlamentaria ($8.239.091), afirmó: “No corresponde, porque esto me lo dan para mí trabajo. No lo voy a usar de mi dieta, porque yo vivo de eso, tengo un montón de cuentas y vivo de mi sueldo igual que todos, tengo un buen sueldo, pero vivo de eso y eso es pega”, cerró.

Mientras que el senador Macaya aseguró que esa información incluye combustible, pero también aparece arriendo de autos y seguros de vehículo. Sin embargo, el monto solo corresponde al gasto de bencina entregado por Transparencia.

“Probablemente yo le asigno a las personas que trabajan conmigo un ítem para que se puedan movilizar. Yo no ando revisando el gasto de los pares, pero yo asumo que tiene que ver con eso y yo arriendo un vehículo”, manifestó.

Los diputados que más gastaron

El reportaje muestra los datos de Transparencia sobre los gastos en los meses de marzo, abril y mayo y lo que arrojó fue lo siguiente.

En total, entre marzo, abril y mayo, y en pleno periodo de alza de combustibles, los parlamentarios rindieron más de $262 millones.

En cuanto a los diputados, estos fueron los cinco primeros nombres de la lista:

Carolina Tello (Frente Amplio): $3.659.177

(Frente Amplio): $3.659.177 Joanna Pérez (Demócratas): $3.127.489

(Demócratas): $3.127.489 Emilia Nuyado (Partido Socialista): $3.006.249

(Partido Socialista): $3.006.249 Marco Sulantay (UDI): $2.917.139

(UDI): $2.917.139 Agustín Romero (Republicanos): $2.761.021

Los senadores que más gastaron

Por su parte, las cifras rendidas por los senadores son aún mayores. Estos fueron los cinco primeros de la lista: