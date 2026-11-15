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Parlamentarios sin freno: Los diputados y senadores que gastan sobre los $2,7 millones en bencina

Entre marzo y mayo de este año, los parlamentarios rindieron más de $262 millones en combustible y traslados. Estos fueron los diputados y senadores que más gastaron.

Gabriela Sambuceti
Por Gabriela Sambuceti

Periodista Digital

Para desempeñar sus labores, los parlamentarios deben recorrer sus distritos y hacer largas distancias entre sus regiones y el Congreso. Pero, ¿cuánto gasta cada uno realmente en bencina en medio del alza de los combustibles?

Si bien el Estado está obligado a financiar los viajes por actividades de los parlamentarios a regiones, al momento de rendir cuentas, las diferencias, incluso entre autoridades de un mismo distrito, son abismales.

Un equipo de Reportajes A Fondo investigó cuánto dinero destina el Estado para financiar el combustible y los traslados de diputados y senadores, y cuáles fueron los nombres que más gastaron entre marzo, abril y mayo de este año.

Los diputados que más gastaron

En total, entre marzo, abril y mayo, y en pleno periodo de alza de combustibles, los parlamentarios rindieron más de $262 millones.

En cuanto a los diputados, estos fueron los cinco primeros nombres de la lista:

  • Carolina Tello (Frente Amplio): $3.659.177
  • Joanna Pérez (Demócratas): $3.127.489
  • Emilia Nuyado (Partido Socialista): $3.006.249
  • Marco Sulantay (UDI): $2.917.139
  • Agustín Romero (Republicanos): $2.761.021

Los senadores que más gastaron

Por su parte, las cifras rendidas por los senadores son aún mayores. Estos fueron los cinco primeros de la lista:

  • Carlos Kuschel (RN): $5.032.016
  • Javier Macaya (UDI): $4.463.336
  • Manuel J. Ossandón (RN): $3.863.633
  • Enrique Van Rysselberghe (RN): $3.065.869
  • Loreto Carvajal (PPD): $2.904.137
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