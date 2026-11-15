Parlamentarios sin freno: Los diputados y senadores que gastan sobre los $2,7 millones en bencina
Entre marzo y mayo de este año, los parlamentarios rindieron más de $262 millones en combustible y traslados. Estos fueron los diputados y senadores que más gastaron.
Para desempeñar sus labores, los parlamentarios deben recorrer sus distritos y hacer largas distancias entre sus regiones y el Congreso. Pero, ¿cuánto gasta cada uno realmente en bencina en medio del alza de los combustibles?
Si bien el Estado está obligado a financiar los viajes por actividades de los parlamentarios a regiones, al momento de rendir cuentas, las diferencias, incluso entre autoridades de un mismo distrito, son abismales.
Un equipo de Reportajes A Fondo investigó cuánto dinero destina el Estado para financiar el combustible y los traslados de diputados y senadores, y cuáles fueron los nombres que más gastaron entre marzo, abril y mayo de este año.
Los diputados que más gastaron
En total, entre marzo, abril y mayo, y en pleno periodo de alza de combustibles, los parlamentarios rindieron más de $262 millones.
En cuanto a los diputados, estos fueron los cinco primeros nombres de la lista:
- Carolina Tello (Frente Amplio): $3.659.177
- Joanna Pérez (Demócratas): $3.127.489
- Emilia Nuyado (Partido Socialista): $3.006.249
- Marco Sulantay (UDI): $2.917.139
- Agustín Romero (Republicanos): $2.761.021
Los senadores que más gastaron
Por su parte, las cifras rendidas por los senadores son aún mayores. Estos fueron los cinco primeros de la lista:
- Carlos Kuschel (RN): $5.032.016
- Javier Macaya (UDI): $4.463.336
- Manuel J. Ossandón (RN): $3.863.633
- Enrique Van Rysselberghe (RN): $3.065.869
- Loreto Carvajal (PPD): $2.904.137