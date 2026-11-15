“Me arrancaron el corazón”: La reflexión de la madre de Benjamín Galdámez tras hallazgo de cuerpo en Maipú

La mujer compartió el mensaje mientras se está a la espera de que las autoridades realicen las pruebas genéticas correspondientes para lograr determinar si los restos hallados corresponden al joven de 19 años desaparecido.

La madre de Benjamín Galdámez, Claudia Rojas, compartió una nuevo mensaje luego de que el sábado se efectuara el hallazgo de un cadáver en el Zanjón de la Aguada, lugar donde se perdió el rastro de su hijo.

Equipos de búsqueda encontraron un cuerpo luego de varios días de intensa búsqueda del joven de 19 años, cuyo paradero se mantenía desconocido desde el pasado 20 de octubre.

En esa contexto, y mientras se está a la espera de que el Servicio Médico Legal (SML) efectúe las pruebas genéticas correspondientes para lograr determinar si los restos hallados corresponden a Benjamín, la mujer compartió un reflexión.





La reflexión de la madre

A través de su cuenta de Instagram, la madre ha compartido activamente actualizaciones de la búsqueda y fotografías junto a Benjamín.

En esta ocasión, compartió una foto de su hijo con el mensaje: “Mi amor por siempre. Si me ven fuerte es porque me arrancaron el corazón”.

Horas antes, la madre ya había compartido un mensaje dando gracias a los voluntarios que participaron en la intensa búsqueda del joven. “Dios los bendiga. Gracias por todo. Nos dieron fuerza y esperanza“, escribió en otra historia de Instagram.