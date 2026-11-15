“Estamos incomunicados”: Disley Ramos y Claudio Valdivia denuncian “horrible” robo en Punta Cana

La pareja alertó el hecho a través de sus redes sociales y acusó que la policía del país no les prestó ayuda en medio del angustiante episodio.

Una grave situación denunciaron estar viviendo Claudio Valdivia y Disley Ramos durante un viaje a Punta Cana, República Dominicana.

A través de sus redes sociales, el ex chico reality reveló que fueron víctimas de un robo y que se mantienen incomunicados.

En el mismo posteo, Valdivia cuestionó el actuar de las autoridades locales y aseguró que la policía no los ayudó en ese angustiante momento.





“Un robo horrible”

La noticia fue dada a conocer mediante una historia de Instagram del influencer.

“Queríamos informar que con @disleyramoses sufrimos un robo horrible en Punta Cana, estamos incomunicados “, comenzó diciendo.

De igual manera detalló que “la policía no hizo nada por nosotros, horrible su seguridad, pero si le agradecemos a la Santiago, de la embajada de Chile“.

Por último, tranquilizó a sus seguidores y confirmó que, pese al susto, se encuentran bien. “Espero que vean el mensaje por sobre todo Disley y sus pegas pendientes, para que sepan que está incomunicada saludos y gracias por sus cariños siempre“, cerró.