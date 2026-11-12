“No fue como se entendió”: Cote López confirmó las acusaciones de Disley Ramos sobre su relación con Luis Jiménez

Disley aseguró en televisión que durante su relación con Luis Jiménez en un reality, Cote le había mencionado a él que eran la pareja más odiada.

Durante la noche de este miércoles, Cote López causó revuelo en redes sociales tras confirmar los dichos de Disley Ramos y abordar una polémica que también involucra a Luis Jiménez.

Disley aseguró en un programa de televisión que, mientras ella se encontraba en el mejor momento de su relación con Jiménez, Cote le dijo a él que eran la pareja más odiada.





¿Qué dijo Cote López?

Al respecto, López en su cuenta de Instagram confirmó los hechos: “Eso efectivamente fue así, pero no fue como se entendió”.

La empresaria explicó que en esa época, Jiménez estaba en un reality show con Disley donde él podía hablar con sus hijos.

En ese contexto, según expuso López: “Él me pregunta y me dice: ‘Oye ¿qué onda afuera? ¿Qué dicen? Y yo le digo: ‘Pucha, en las encuestas en verdad salen como los más odiados, así que para que traten de arreglar la situación'”.

“Fue en esa parada, muy consejo, muy en buena onda”, aseguró Cote, quien además recalcó que en esa época ella también estaba en una relación con otra persona.

Además, López indicó: “Nunca tuve un mal comentario (sobre Disley); de hecho, todo lo contrario, siempre fue en defensa”.

“La gente ahora cree lo peor de mí, cualquier cosa que se diga (…) para mí, desde que terminamos las cosas se acabaron. Estuvimos separados y nunca nada, ninguna intención de molestar ni nada, solo fue ese cagazo final”, indicó Cote.

Finalmente, sus dichos generaron una serie de repercusiones, por lo que decidió eliminar los registros minutos más tarde, pero estos fueron rescatados por la página Noticias Espectáculos.

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