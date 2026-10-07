“¡Miren cómo está!”: Cote López sufrió la inundación de su casa por segunda vez tras fuertes lluvias en Santiago

La primera vez que la casa de López se inundó fue en julio de este año, durante el paso del sistema frontal que llegó a la Región Metropolitana.

Cote López expuso en redes sociales que su casa se inundó por segunda vez durante la noche de este martes, debido a las fuertes lluvias que azotaron a la capital.

Durante el sistema frontal en julio de este año, la empresaria ya había sufrido el mismo problema y tardó varias horas en poder arreglarse porque hubo que romper el piso.





¿Qué pasó con Cote López?

A través de su cuenta de Instagram, López se grabó caminando por su casa y en el piso se notaban los charcos de agua.

“Yo pensaba llegar a descansar, miren mi pieza. No, voy a tener que estar toda la noche”, lamentó Cote.

En esa misma línea, agregó: “Yo pensé que ya me habían arreglado esta c… ¡Miren cómo está! Miren esto”.

El agua entraba a la casa por los mismos sectores de la última inundación, su baño y su pieza. En julio, Cote había explicado que las cañerías estaban tapadas con raíces.

En aquel entonces, los trabajadores tuvieron que sacar el inodoro, el bidet y romper el piso para poder arreglar el problema, dado que el agua también se acumuló en el patio.

Finalmente, en esta oportunidad se podía apreciar que había zonas afectadas en menor medida y, hasta el cierre de esta nota, Cote no ha actualizado el estado en que se encuentra su hogar.

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