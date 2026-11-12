VIDEO | Con fierros y a plena luz del día: Captan pelea de vendedores ambulantes en Plaza de Maipú

El hecho fue denunciado por el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, quien compartió los registros en sus redes sociales y acusó una falta de presencia policial en esa concurrida zona de la comuna.

Durante la tarde del miércoles el municipio de Maipú denunció una brutal pelea protagonizada por vendedores ambulantes a plena luz del día en la Plaza de Maipú.

Los registros compartidos por el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, muestran a un grupo de comerciantes golpearse con fierros y armas blancas mientras transeúntes intentan esquivar el altercado.

Más tarde, el jefe comunal compartió los registros y denunció la falta de presencia policial en la zona.





Pelea de ambulantes en Maipú

“La Plaza de Maipú era un espacio tomado por más de 400 toldos de comercio informal y fuerte presencia de fenómenos delictuales”, empezó diciendo Vodanovic en su cuenta de X.

Según indicó el militante del Frente Amplio, durante la gestión del ex presidente Gabriel Boric se habría logrado recuperar el espacio y erradicar el comercio ambulante de la zona, sin embargo, reclamó que la realidad de hoy es muy distinta.

“En los últimos meses hemos visto un abandono del lugar. Una disminución en la presencia policial ha hecho que tanto el comercio como el delito vuelvan a la Plaza, dejando imágenes como esta: Riñas con arma blanca entre comerciantes a plena luz del día“, consignó.