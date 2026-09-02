02/ 09/ 2026 14:14

Tomás Vodanovic expresó preocupación tras plan para matar a Christopher White: “Marca un antes y un después”

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, solidarizó con la situación que afecta a Christopher White, alcalde de San Bernardo, quien se encuentra con medidas de protección luego de que se conociera un plan para atentar contra su vida. “Ver que lo que le pasó a él nos puede pasar a cualquiera de nosotros es algo preocupante, que yo creo que marca un antes y un después en la relación que hemos tenido los alcaldes en el combate al crimen organizado”, reflexionó.