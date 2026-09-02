AHORA | Metro confirma muerte de persona “golpeada por tren” en estación Pajaritos

A través de un comunicado, la empresa señaló que el accidente ocurrió a eso de las 11:20 horas de este miércoles, luego que “una persona traspasara la línea amarilla del andén en momentos que el tren estaba ingresando a la estación”, detalló.

Metro de Santiago reportó este miércoles el fallecimiento de una persona que fue golpeada por un tren en la estación Pajaritos de Línea 1.

A través de un comunicado, la empresa señaló: “A las 11.20 del día de hoy se produjo un accidente en estación Pajaritos de Línea 1, luego que una persona traspasara la línea amarilla del andén en momentos que el tren estaba ingresando a la estación“.

“Producto de lo anterior, la persona fue golpeada por el tren y posteriormente declarada fallecida” , indicó.

Finalmente, Metro lamentó “profundamente este acontecimiento y desde el primer momento ha prestado apoyo y asistencia a la familia junto con activar los protocolos de asistencia médica correspondiente. Metro envía sus condolencias a la familia“.