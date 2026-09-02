Emergencia química obligó a evacuar edificio en pleno centro de Santiago

Bomberos, SAMU y seguridad municipal acudieron este miércoles a un edificio en la intersección de Paseo Huérfanos con Ahumada.

Este miércoles, se originó una emergencia química en un edificio ubicado en Santiago Centro, más precisamente en la intersección de Paseo Huérfanos con Paseo Ahumada, lo que obligó a su evacuación.

Según lo publicado por Radio Bío Bío y de acuerdo con información preliminar, el incidente se originó tras un presunto intento de suicidio por medio de la ingesta de cianuro.





Al lugar llegó personal de Bomberos con equipos especiales para intervenir el departamento y la zona contaminada. También se hizo presente personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y de seguridad municipal.

El citado medio indicó que la persona implicada resultó intoxicada por la ingesta del compuesto químico.