12/ 11/ 2026 13:13

Funcionarios de la salud se suman a paro de camioneros: exigen más presupuesto para atención primaria

En medio de las movilizaciones del rubro de camioneros y transportistas a nivel nacional, durante las últimas horas se han ido sumando otros gremios a la causa, entre ellos, el de los trabajadores de la salud. Durante una de las protestas, funcionarios de la salud de San Bernardo se unieron para reclamar mayor financiamiento. En específico, el conjunto consignó que solicitan un aumento de solo mil pesos en el pago por usuario que reciben en la atención primaria.