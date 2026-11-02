Tenía 3 años de servicio: Lo que se sabe del carabinero que murió de un disparo en comisaría de Maipú

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó la identidad del fallecido funcionario policial. Además, desde la institución informaron que se cursó la baja del compañero al que se le habría escapado el fatal disparo.

Un joven carabinero falleció este domingo tras recibir un impacto de bala al interior de la 25ª Comisaría de Maipú, en circunstancias que investiga la Fiscalía Militar.

Se trata de Bastián Pino Pradenas, oriundo de Santa Cruz y con tres años de servicio en la institución, según confirmó el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

“El carabinero Bastián Pino lamentablemente falleció, pese a todos los esfuerzos. Inmediatamente, lo que corresponde como institución es comunicarnos con sus familiares, quienes desde la ciudad de Santa Cruz inmediatamente se desplazan (a Santiago), nosotros lo apoyamos respecto a eso”, señaló Araya.





Asimismo, indicó que “tuvimos que lamentar la pérdida de un joven carabinero que estaba partiendo su carrera, que tenía tres años de servicio ”.

A través de Instagram, familiares del fallecido funcionario policial han entregado emotivos mensajes.

“Me dejas sin palabras, mi Basti. Duele porque, a pesar de crecer juntos, de adultos las distancias son más grandes y vienen los porqués”, expresó una prima del carabinero.

Qué se sabe de la muerte del carabinero

Según información preliminar, dos carabineros que se encontraban de franco habrían comenzado a manipular un arma al interior de una pieza de la unidad policial durante la tarde del domingo.

En ese contexto, a uno de ellos se le habría escapado un disparo que hirió a Pino, quien también se encontraba en el dormitorio. El joven fue trasladado rápidamente al Hospital El Carmen, donde se constató su fallecimiento.





Araya confirmó que se cursó la baja del carabinero al que se le habría escapado el disparo. “Se entregan todos los antecedentes para que sea la justicia, en definitiva, quien determine las medidas que deben adoptarse en relación a este funcionario”, indicó.

Junto con la investigación penal a cargo de la Fiscalía Militar, Carabineros instruyó un sumario administrativo para establecer las responsabilidades correspondientes. “Corresponde en este caso que sea desvinculado de la institución”, sostuvo el general director.