“No verbalizó que quería matar”: La defensa de excarabinero imputado por femicidio frustrado contra pareja e hijos

El tribunal de alzada acogió la tesis defensiva del ex sargento Luis Mansilla Garrido y ordenó la realización de un nuevo juicio oral con jueces distintos, anulando el juico donde había sido declarado culpable. “Es desgastante, voy a tener que revivir todo”, acusó la víctima.

La defensa del ex sargento Luis Mansilla Garrido logró que la Corte de Apelaciones de Concepción acogiera un recurso de nulidad que dejó sin efecto la condena de 20 años de presidio que pesaba en su contra por femicidio, parricidio y homicidio frustrado en Río Bueno.

El argumento de la representación del ex uniformado sostuvo que nunca existió una intención homicida en sus actos: “Nunca verbalizó ni antes ni después ni durante el juicio que quería matar a su familia “, alegó su defensa.

Durante los alegatos, la postura del acusado buscó descartar el dolo exigido por la ley para configurar el delito de homicidio frustrado, pues su defensa aseguró que solo buscó provocar un daño material al prender fuego a un vehículo.

Según planteó la defensa y reafirmó la madre del imputado, la quema del automóvil respondió a “un momento de rabia” donde jamás intentó quemar la vivienda ni atacar a su familia.





En consecuencia, el tribunal de alzada acogió la tesis defensiva respecto a la existencia de falencias en la acreditación del dolo por parte del Ministerio Público, ordenando la realización de un nuevo juicio oral con jueces distintos.

Si bien la defensa intentó que el excarabinero esperara el nuevo proceso en arresto domiciliario total en la casa de su madre, la justicia desestimó la solicitud y lo mantuvo con la medida cautelar de prisión preventiva por riesgo de fuga y peligro para la víctima.

Víctima del ataque: “Es desgastante voy a tener que revivir todo”

Con las pruebas cuestionadas, la fiscalía y la parte querellante deberán reestructurar su evidencia para el nuevo juicio fijado para el próximo 7 de diciembre, donde la defensa insistirá en descartar la intencionalidad del ataque en contra de la mujer y sus hijos.

“Pretendo estar presente en todo el proceso del juicio. Soy la más interesada en que esto no quede impune“, declaró Yanet León a CHV Noticias, víctima del ataque incendiario.

“Porque él dice, no, yo no lo hice, ¿hay que creerle?”, preguntó también. “Porque la verdad es que de pensarlo me empieza a picar todo el cuerpo porque se viene a toda la mente”.

Respecto al nuevo juicio, reconoció que “es desgastante pensar que se viene de nuevo, que voy a tener que estar atenta, voy a tener que revivir todo eso, porque no fue solamente el hecho puntual de que él fuera a matarnos, sino que eso llevaba una historia de largos años”

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín Morales, también se refirió a la resolución del tribunal y expresó que “seguiremos ejerciendo la representación jurídica” de la víctima.

Además de brindar el acompañamiento psicosocial en esta nueva etapa. “No podemos dejar sola ni a ella ni a ninguna mujer víctima de violencia”, manifestó.