El único en Chile: CHV Noticias puso a prueba el Honor Robot Phone con moderna cámara robótica

Conoce en exclusiva el celular de Honor, la empresa líder en ecosistemas de dispositivos con inteligencia artificial. Con una cámara robótica y una alianza con ARRI, este dispositivo promete marcar una nueva tendencia.

En medio de la carrera de las tecnológicas por innovar y diferenciarse de su competencia, CHV Noticias probó en exclusiva y en primera persona el Honor Robot Phone, dispositivo que superó las 200 mil unidades vendidas y que busca destacarse frente a su competencia.

Se trata de uno de los celulares más sofisticados del mercado, no está actualmente a la venta en Chile y rompe el diseño tradicional con un brazo robótico articulado con gimbal, el cual emerge desde el chasis para revolucionar la experiencia de grabación .

Utilizar este equipo se siente como sostener un dispositivo que viene del futuro: a simple vista parece un celular de alta gama, pero la experiencia adquiere otro sentido cuando la cámara decide cobrar vida propia.

Basta con activar el modo de seguimiento para que un pequeño brazo mecánico se despliegue en segundos. El teléfono se apoya solo y empieza a girar la lente suavemente buscando tu cara mientras te mueves.

Inédita colaboración con ARRI

Este mecanismo motorizado cuenta con una lente principal de 200 MP que gira y sigue al usuario mediante algoritmos de inteligencia artificial sin requerir un trípode externo.

En rendimiento bruto incluye el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, pantalla LTPO OLED a 120 Hz y una batería de 7.060 mAh con carga ultrarrápida de 120W.

Junto a esto, la alianza estratégica entre Honor y ARRI marca un hito en la tecnología móvil al trasladar la ciencia de color y los flujos de trabajo del cine profesional directamente a un teléfono celular.

Con este acuerdo, el Honor Robot Phone se convierte en el primer dispositivo de su tipo en portar el sello “Co-engineered with ARRI”, permitiendo que cualquier usuario pueda contar historias con un acabado visual verdaderamente profesional.

Mira el video a continuación: