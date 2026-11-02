DMC emite aviso por probables tormentas eléctricas en 5 regiones este lunes: podrían caer granizos

La zona norte y centro del país podría verse afectada con tormentas eléctricas que se mantendrían hasta esta noche. Además el fenómeno estaría acompañado de granizos y fuertes rachas de vientos.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico ante la posibilidad de tormentas eléctricas para este lunes 2 de noviembre en la zona norte y centro.

El aviso está vigente para cinco regiones del país debido al desarrollo de inestabilidad atmosférica que favorecerá el desarrollo del fenómeno.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno se extenderá hasta la noche de este lunes 2 de noviembre, con distinta intensidad y distribución territorial según la región.





La DMC también alertó ante la posibilidad de que se desarrollen granizos y fuertes rachas de vientos locales durante este periodo.

Regiones con probabilidad de tormentas eléctricas

Según el pronóstico de la DMC, las tormentas eléctricas podrían afectar sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule en las siguientes zonas:

Región de Coquimbo

Cordillera.

Región de Valparaíso

Precordillera y valles precordilleranos.

Cordillera.

Región Metropolitana

Valle.

Precordillera.

Cordillera.

Región de O’Higgins

Valle.

Precordillera.

Cordillera.

Región del Maule