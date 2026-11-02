Oposición corta puentes con ministro Rabat: No lo reconocen como “interlocutor válido” en el Congreso

Representantes de distintos partidos de la oposición llegaron este lunes hasta La Moneda para exigir la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat. Además, llamaron a los parlamentarios a votar en conciencia la acusación constitucional.

Representantes de la oposición llegaron hasta La Moneda para entregar una carta solicitando la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la controversia por las rebajas de condena.

En la instancia, advirtieron que no lo consideran un “interlocutor válido” para avanzar en la agenda legislativa del Gobierno.

Desde un punto de prensa en La Moneda, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, afirmó que la decisión alcanza tanto la discusión presupuestaria como otras iniciativas.

“Como oposición, a partir de hoy día, no consideramos al ministro Fernando Rabat como un interlocutor válido para tramitaciones legislativas como la ley de presupuestos”, sostuvo.

“No nos genera confianza”, agregó el parlamentario, quien acusó al secretario de Estado de tomar “una decisión jurídica errada y una decisión política y ética incorrecta”.

Soto condicionó la recuperación del diálogo a un cambio en la cartera. “El presidente de la República le debe pedir la renuncia, debe poner otra persona, otro profesional más confiable a cargo”, manifestó.

Oposición insistirá en acusación constitucional

Pese a cuestionar la continuidad de Rabat, el diputado expresó disposición a discutir las medidas anunciadas por el Ejecutivo. “Queremos evidentemente ser colaboradores también en las soluciones legislativas”, indicó, aunque insistió en que el ministro no debe ser su contraparte.

Por su parte, Álvaro Ortiz (DC) cuestionó el liderazgo presidencial frente a la controversia y la permanencia del titular de Justicia. “No son capaces de decirle que salga. Pero tampoco él es capaz de decir ‘voy a dar un paso al costado porque estoy haciendo daño’”, señaló.

Respecto de la acusación constitucional, Ortiz llamó a los parlamentarios a revisar los antecedentes y considerar a las víctimas y sus familias. “No es un llamado político, es un llamado a la sensatez. Es un llamado a votar en conciencia esta acusación constitucional”, afirmó.

El presidente de la Democracia Cristiana también reprochó que Rabat no haya reconocido un error ni ofrecido disculpas. “Hemos tenido que llegar acá a pedirle a través de una carta que se saque del gobierno al ministro Rabat”, concluyó.