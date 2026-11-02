Cada persona podrá retirar un máximo de dos tickets en formato digital para alguno de los seis bloques en el Teatro Teletón o el show del Estadio Nacional.

Este lunes se habilitará el proceso para obtener entradas gratuitas para los espectáculos que tendrá la Teletón 2026.

El público podrá acompañar la transmisión de las 27 horas de amor desde el Teatro Teletón, en una edición que se realizará este viernes 6 y sábado 7 de noviembre .

La entrega de entradas se realizará a través de PuntoTicket, plataforma donde los interesados podrán solicitar tickets de manera gratuita para alguno de los bloques de la cruzada solidaria.





Este año estarán presentes artistas como Pandora, Sinaka y Luciano Pereyra con shows desde el Teatro Teletón.

Mientras que en el cierre en el Estadio Nacional se harán presentes Tito El Bambino, Bacilos, Santaferia, Leo Rey y Alanys Lagos.

Bloques y horarios de la Teletón 2026

El programa televisivo del Teatro Teletón está dividido en cinco bloques horarios:

Noche viernes 6: de 23:00 a 02:00 del sábado 7.

de 23:00 a 02:00 del sábado 7. Trasnoche sábado 7: de 02:00 a 08:00.

de 02:00 a 08:00. Mañana familiar sábado 7: de 08:00 a 13:30.

de 08:00 a 13:30. Sábado por la tarde sábado 7: de 13:30 a 17:00.

de 13:30 a 17:00. Cierre Teatro Teletón sábado 7: de 17:00 a 21:00.

de 17:00 a 21:00. Show Estadio Nacional:

Retira aquí tu entrada para la Teletón 2026

Para obtener entradas, las personas deberán ingresar al sitio web oficial de PuntoTicket, donde podrán solicitar sus e-tickets a partir de las 12:00 horas de este lunes 2 de noviembre .

Una vez dentro del sitio, deberán seleccionar el espectáculo al que desean asistir y escoger el bloque horario correspondiente, en caso de optar por el Teatro Teletón.

Cada persona podrá solicitar un máximo de dos entradas , las que serán personales e intransferibles.

Para retirar las entradas gratis es necesario estar registrado en el sistema de la tiquetera.

Entre los datos requeridos para completar el formulario están contar con nombre, RUT y contraseña.