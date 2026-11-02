Avión FACh que trasladó a pdte. Kast presentó problemas de frenos durante aterrizaje en España

Personal especializado debió revisar la aeronave al aterrizar en Madrid. El mandatario alcanzó a descender del avión durante el incidente que se desarrolló la mañana del lunes.

Este lunes, el presidente José Antonio Kast y la delegación chilena arribaron a Madrid, España, a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), avión que presentó problemas en su sistema de frenos durante el aterrizaje.

El incidente se registró luego de que la aeronave terminara el vuelo procedente de Santiago de Chile.

Tras lo ocurrido, personal de Bomberos y de emergencia aeroportuaria llegó hasta el avión para inspeccionar sus condiciones y descartar posibles riesgos.





Como medida preventiva, las autoridades restringieron el acceso de personas a la aeronave mientras se desarrollaban las labores de revisión.

Además, la delegación de periodistas que acompaña a presidencia debió quedarse arriba del avión como medida de seguridad y fueron testigos del operativo.

Kast inicia gira en Europa

El presidente José Antonio Kast llegó este lunes 2 de noviembre a Madrid, España, para iniciar su primera gira oficial por Europa como mandatario.

En su arribo, confirmó que sostendrá una reunión con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otras autoridades locales en el marco de las actividades vinculadas a la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

Posteriormente, el presidente viajará a Italia, donde tiene previsto una reunión con la primera ministra Giorgia Meloni, el miércoles 4 de noviembre.

Ese mismo día José Antonio Kast será recibido por el papa León XIV en el Vaticano.