Dan de baja a carabinero tras disparo que causó la muerte de otro funcionario en comisaría de Maipú

La decisión fue entregada este lunes por el general director de la institución, Marcelo Araya. “Tuvimos que lamentar la pérdida de un joven carabinero que estaba partiendo su carrera”, afirmó.

Carabineros confirmó la baja de un funcionario tras la muerte de otro uniformado, quien recibió un impacto de bala al interior de la 25ª Comisaría de Maipú este domingo.

La información fue entregada este lunes por el general director de la institución, Marcelo Araya, durante un punto de prensa en el contexto del comité policial.

La autoridad identificó al fallecido como Bastián Pino, oriundo de Santa Cruz. “El carabinero Bastián Pino lamentablemente falleció, pese a todos los esfuerzos”, señaló Araya.

Además, explicó que la institución tomó contacto con sus familiares y apoyó su traslado desde Santa Cruz a Santiago. “Tuvimos que lamentar la pérdida de un joven carabinero que estaba partiendo su carrera, que tenía tres años de servicio ”, expresó.





Si bien no ahondó en detalles sobre lo ocurrido, el general Araya señaló que se cursó la baja del funcionario al que se le habría escapado el fatal disparo.

“Se entregan todos los antecedentes para que sea la justicia, en definitiva, quien determine las medidas que deben adoptarse en relación a este funcionario. Y se disponen también las medidas y los cursos de acción disciplinaria”, indicó.

“Se establece y se determina un sumario administrativo para determinar también las causas desde el punto de vista administrativo y disciplinario. Corresponde en este caso que sea desvinculado de la institución ”, expresó.

Investigan circunstancias del disparo

En un comunicado difundido el domingo, la Prefectura Santiago Rinconada informó que el funcionario falleció producto de una lesión provocada por “un arma de fuego que se habría accionado accidentalmente”, en circunstancias que se investigan.

A raíz de lo ocurrido, la institución instruyó un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades individuales.

Los antecedentes también fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Militar, que llevará adelante la investigación penal correspondiente.

“Carabineros de Chile lamenta profundamente el fallecimiento de uno de sus integrantes y expresa las condolencias a sus familias, compañeros y cercanos, reiterando su disposición a colaborar con las instancias investigativas correspondientes”, manifestó la institución.