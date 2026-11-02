Cadem: Aprobación del pdte. Kast cae al 26% y un 70% rechaza continuidad del ministro Rabat

De acuerdo al balance mensual, octubre fue el peor mes del presidente José Antonio Kast desde su llegada a La Moneda. Las 56 rebajas de condenas a sentenciados por delitos sexuales fueron el principal factor de esa drástica disminución.

Una nueva caída registró la aprobación del presidente José Antonio Kast en la última encuesta Plaza Pública de Cadem: un 26% respalda su gestión y un 69% la desaprueba, en medio de la polémica por las rebajas de condena y la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

El apoyo al mandatario bajó tres puntos respecto de la medición del 27 de octubre, mientras que el rechazo aumentó en la misma proporción.

En el balance mensual, octubre fue su peor mes : la aprobación promedio llegó al 30% —cinco puntos menos que en septiembre— y la desaprobación subió al 65% (+5 puntos).

La caída mensual se registró en todos los segmentos, especialmente entre quienes votaron por Kast en segunda vuelta, donde el respaldo llegó al 59% (-10 puntos).

También retrocedió en los sectores medios, hasta el 29% (-8), y entre quienes se identifican con la derecha, con 65% (-7). Entre los jóvenes de 18 a 34 años, la aprobación alcanzó apenas un 15% (-4).

Un 70% rechaza la continuidad de Rabat

Respecto de la decisión presidencial de mantener a Fernando Rabat en el cargo tras la firma de decretos que rebajaron las penas de 56 condenados que hoy están en libertad, un 70% manifestó estar en desacuerdo , seis puntos más que en la medición anterior.

En contraste, un 22% respaldó su continuidad y un 8% no respondió.

Además, un 78% desaprueba el desempeño del ministro frente al caso, mientras que un 14% lo aprueba.

Un 81% considera que Rabat debió ponderar tanto el criterio jurídico como las consecuencias políticas y sociales de su decisión.

La controversia fue elegida como la noticia más importante de la semana por un 55%, y el ministro fue seleccionado como el personaje de la semana por un 43%.