Cinco ciclistas fueron atropellados durante caravana en Rengo: Tres se encuentran graves

El atropello múltiple ocurrió a la altura del cruce Apalta de esa comuna de la región de O’Higgins.

Un grave atropello múltiple se registró este domingo en la comuna de Rengo, región de O’Higgins.

Los hechos ocurrieron a la altura del cruce Apalta, cuando una camioneta arrolló a una caravana de ciclistas.

Según informó el medio local El Renguino, se trataba de un grupo de integrantes del club Team Rengo y Km 10 de Rancagua.

Por otro lado, Radio Biobío consignó que tres de los deportistas fueron trasladados en estado grave hasta Rancagua para recibir atención médica.

Por su parte, el resto de los afectados fueron llevados al Hospital de Rengo.

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