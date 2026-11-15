“Muchos nos dieron las gracias”: la particular decisión de Tati Fernández y Oliver Borner para su boda

La joven pareja celebró su unión en una especial ceremonia al aire libre y una posterior fiesta a la que asistieron sus amigos y familia, pero también influencers y artistas como La Combo Tortuga y Pailita.

Tati Fernández y Oliver Borner celebraron su matrimonio este sábado tras siete años de relación, y, tras la ceremonia, compartieron detalles sobre la planificación del emotivo evento.

En conversación con Las Últimas Noticias, los influencers revelaron una especial petición que la hicieron a todos los invitados a la fiesta: acudir vestidos completamente de negro.

Según explicaron, la elección del dress code (código de vestimenta) se debió a que a ambos les gusta el estilo más minimalista. “No nos identificaba un dress code de colores pasteles y muchos nos dieron las gracias por este dress code “, señaló Tati.





El matrimonio de Tati y Oliver

La ceremonia se celebró la tarde del sábado al aire libre y la fiesta contó con artistas invitados como Pailita y La Combo Tortuga. En las fotos del evento se puede apreciar a la pareja vestida de blanco, mientras que todo el público está con prendas negras.

“Vimos varios ejemplos en Pinterest de matrimonios así y las fotos (con los invitados vestidos completamente de negro) se ven mucho más lindas y elegantes. Encontramos que era entretenido tener un dress code distinto”, señaló Oliver.

“Nosotros somos súper minimalistas y siempre nos han gustado los tonos negro, blanco, gris. Si ves nuestra casa, todo es de esos colores, entonces es algo que nos gusta”, confesó la bailarina.