Helia Molina por cena antiaborto con ministras: “Ojalá hicieran comidas antipobreza o antidesigualdad”

La extitular de Salud de Bachelet cuestionó la asistencia de la primera dama, María Pía Adriasola, junto a las ministras May Chomali (Salud) y Judith Marín (Mujer y Equidad de Género) a la cena anual de la fundación antiaborto Chile Unido.

La exparlamentaria y exministra de Salud durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Helia Molina, se refirió a la controvertida asistencia de la primera dama, María Pía Adriasola junto a las ministras May Chomali (Salud) y Judith Marín (Mujer y Equidad de Género) a la cena anual de la fundación antiaborto Chile Unido.

En conversación con BioBio, la exautoridad reafirmó su apoyo al aborto en tres causales y criticó la cita a la que asistió parte del Gabinete. “No le veo ningún sentido a hacer una cena antiaborto en un país donde el aborto no es libre y solo está en tres causales”, cuestionó.

En esa misma línea, advirtió que, por más que desde los partidos Republicano y Nacional Libertario exista la intención de retroceder en la legislación sobre la interrupción del embarazo en tres causales, “las posibilidades no son muy grandes, porque no toda la derecha piensa como ellos“, indicó.





La comida antiaborto

La polémica ocurrió la semana pasada, cuando Adriasola acudió como invitada de honor a la cena celebrada en el centro de eventos Metropolitan Santiago, en Vitacura. Ahí, la esposa del presidente hizo un llamado a los asistentes a apoyar económicamente a la fundación.

“Ojalá podamos seguir apoyando y dándole mucha fuerza a toda esta iniciativa”, e invitó a todos a “meternos la mano al bolsillo” y a comprometerse con el voluntariado.

Respecto a este episodio, la extitular de Salud señaló que “pueden haber grupos religiosos/políticos que hagan comidas antiaborto; ojalá hicieran comidas antipobreza, antiviolencia intrafamiliar o contra la desigualdad ”.

En esa línea, Molina recalcó que su experiencia como médica en Puente Alto la obligó a ver la realidad tras los abortos clandestinos: “La cantidad de muertes por aborto a mí me convenció de que había que legalizarlo“.

De igual manera, apuntó a que siempre son hombres los que toman decisiones sobre este tipo de temas. “Eso a mí me parece un tema muy cultural chileno porque hay machismo. Las decisiones las toman los hombres en el Congreso, en el gobierno. Entonces, creo que ahí hay mucha tela por cortar (…) ninguna mujer va a abortar por gusto“, sentenció.