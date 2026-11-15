15/ 11/ 2026 22:02

Intensa búsqueda de jinete desaparecido en el río Maipo: hallaron muerta a una de sus yeguas

Sin resultados continúa la búsqueda de Aldo Ulloa, jinete desaparecido tras ingresar al río Maipo, en Buin, para refrescar a sus animales durante la calurosa jornada del pasado miércoles. En los primeros rastreos se halló con vida a una de sus yeguas, mientras que la segunda fue encontrada muerta. Bomberos, Carabineros, buzos del GOPE y rescatistas particulares cumplen cinco días de operaciones por aire, tierra y agua, dificultadas por la fuerza y turbiedad de la corriente además de las variaciones del caudal por los deshielos.