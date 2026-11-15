15/ 11/ 2026 21:42

Con kayak, dron y buzos: así fue el operativo que dio con un cuerpo en búsqueda de Benjamín Galdámez

Este sábado rescatistas voluntarios hallaron en la ribera del río Mapocho un cadáver que coincidiría con el de Benjamín Galdámez, joven de 19 años desaparecido hace casi un mes. El presunto autor del homicidio, un supuesto amigo del joven que está en prisión preventiva, había señalado que la víctima cayó al Zanjón de la Aguada. Tras recorrer cerca de 28 kilómetros por tierra y agua hacia Padre Hurtado, los voluntarios y buzos lograron encontrar el cuerpo. Personal de la Brigada de Ubicación de Personas acudió al lugar para retirar el cadáver, mientras el Servicio Médico Legal deberá realizar la autopsia y pericias genéticas para confirmar la identidad.