Presidente Kast responde a baja histórica en encuestas y explica ofrenda a líder comunista en Vietnam

El mandatario reconoció que este ha sido un año complejo y admitió un cambio de discurso tras participar en homenaje a Ho Chi Minh, figura que cuestionó en varias ocasiones. “Quien habló en ese momento era el candidato. Hoy día represento a una nación”, explicó.

El presidente José Antonio Kast se refirió a temas de contingencia nacional mientras realiza su visita oficial por Vietnam. Entre ellos, la baja histórica de su aprobación en encuestas y las críticas que realizó en años anteriores al líder vietnamita Ho Chi Minh, a quien le rindió homenaje esta lunes.

En cuanto a la caída en la encuestas, la aprobación del presidente llegó al 18%, el nivel más bajo desde que asumió el Gobierno, según reveló la última encuesta Agenda Criteria. Por otro lado, la encuesta Cadem arrojó una baja de dos puntos, es decir un 27% de aprobación para el mandatario.

Al ser consultado por este tema en el punto de prensa que realizó desde el Templo de la Literatura en Vietnam, el jefe de Estado señaló que este ha sido un año particularmente complejo por motivos climáticos, económicos y políticos. Sin embargo, aseguró que “tenemos el optimismo de que el próximo será un buen año”.





Kast explicó críticas a Ho Chi Minh

La autoridad también fue consultada por las intensas críticas que realizó en el pasado al fundador del Partido Comunista de Vietnam, Ho Chi Minh, a quien esta mañana depositó una ofrenda floral en su Mausoleo, como parte de una de las actividades protocolares de su visita al país asiático

Los antecedentes se remontan al año 2017, cuando Kast era candidato presidencial y, a través de su cuenta de X cuestionó la figura del dirigente comunista, y lo acusó de ser responsable de la muerte de más de 30 mil civiles.

Así mismo fue en el año 2020, cuando, a propósito de la canción “El derecho de vivir en paz” de Víctor Jara, en la que se menciona al líder, el en ese entonces presidente del Partido Republicano acusó que la canción homenajeaba a un genocida.

En respuesta a sus declaraciones pasadas, el presidente aclaró que “quien habló en ese momento era el candidato. Hoy día represento a una nación y, como gobernante de una nación, me debo a las relaciones de Estado”.

Y agregó que “nuestra ocupación es generar las mejores relaciones posibles con la Republica Socialista de Vietnam, con sus más altas autoridades, por el bien de nuestros compatriotas y de esta nación”.