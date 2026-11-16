Según consignó vespertino, la pareja tendría programado el festejo de su boda para el próximo 30 de enero en el Club Palestino, comuna de Las Condes.

Este lunes se dio a conocer que el expresidente Gabriel Boric y su pareja Paula Carrasco tendrían su segundo hijo.

Según reveló La Segunda, la basquetbolista y química ambiental estaría en un avanzado estado de embarazo, luego de recibir junto a la exautoridad a su primera hija, Violeta, en junio de 2025.

La pareja se conoció en 2023 durante los Juegos Panamericanos realizados en Chile, debido a que Carrasco, además de trabajar en el Ministerio de Medio Ambiente, integra la Selección Nacional de básquetbol.





Matrimonio en enero

El citado medio consignó que la pareja tendría grandes planes para iniciar el 2027, ya que planearían la celebración de su matrimonio programada para el próximo 30 de enero en el Club Palestino, comuna de Las Condes.

También se dieron a conocer detalles de la fiesta: se festejará al aire libre, entre las 19.00 y 03.00 horas y contaría con unos 250 invitados.

En cuanto al menú disponible, se adelantó que contará con un cóctel de variedad en comida árabe, ceviche y mini brochetas de res, además de un buffet de postres y barra libre durante todo el festejo. También contarían con de comida árabe e italiana.