“¿Tuviste un hijo?”: Denise Rosenthal descolocó a Pamela Díaz con inesperada frase en vivo

La cantante conversaba sobre su debut en televisión cuando una frase sobre la maternidad generó confusión en el panel. “La Pame escucha lo que quiere”, dijo la artista tras el impasse.

Denise Rosenthal protagonizó un hilarante momento junto a Pamela Díaz durante su visita al programa Mañana Te Cuento, de Once Stream, espacio que la animadora conduce junto a Rodrigo Gallina, Yair Juri y Tomás Felds.

Durante la conversación, la cantante recordó su temprano salto a la fama como actriz juvenil. “Yo no tuve una vida normal”, comentó Rosenthal, quien posteriormente fue consultada sobre la participación de niños en televisión.

Fue entonces cuando la artista lanzó una frase que rápidamente llamó la atención de Pamela Díaz. “Yo, siendo ahora mamá, jamás hubiera permitido…” , señaló Denise.

La declaración dejó completamente descolocada a la animadora, quien reaccionó de inmediato y le preguntó, con evidente sorpresa: “¿Tuviste un hijo?”.

“No, nunca tuve un hijo”, respondió Rosenthal, generando las risas del panel.

Pamela aprovechó la confusión y le advirtió entre bromas: “¿Y por qué dices ‘mamá’? El titular de mañana va a ser que tuviste un hijo”.

Denise Rosenthal aclaró su particular frase

La cantante intentó explicar lo que quiso decir y apuntó directamente a la animadora. “Ustedes no saben escuchar, la Pame escucha lo que quiere. Yo dije ‘en el día de mañana, si es que llegase a ser…’”, explicó.

Sin embargo, los integrantes del panel rápidamente la desmintieron, asegurando que esa precisión no había sido dicha originalmente.





Entre bromas y risas, Denise terminó recordando que en distintas ocasiones tanto las redes sociales como la prensa han especulado con un eventual embarazo.

La conversación luego derivó directamente hacia sus planes personales y Pamela Díaz quiso saber si le gustaría convertirse en madre.

“¿Te gustaría tener un hijo? Estás súper bien hoy día con tu novio. Lo encuentro estupendo, amiga”, le comentó la conductora.

Rosenthal, eso sí, volvió a poner el foco en el motivo de su visita al programa y entregó una particular respuesta sobre su relación con la música.

“Yo venía a hablar de música. Para mí mi música son mis hijos”, sentenció la cantante, cerrando así el particular momento que provocó las bromas del panel.

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