¡Puro amor! Pareja de Denise Rosenthal sorprendió con romántica foto junto a la cantante desde Europa

A través de Instagram, el empresario compartió postales de sus vacaciones por Italia. En una de las publicaciones, apareció acompañado de la cantante chilena.

Mauricio Noval, actual pareja de Denise Rosenthal, sorprendió en redes sociales al publicar una romántica fotografía desde sus vacaciones en Europa.

A través de Instagram, el empresario compartió algunas postales de su viaje a Venecia, Italia . En una de las publicaciones, aparece una selfie junto a la cantante chilena.

La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales, donde fanáticos de la artista celebraron este romance tras el bullado quiebre matrimonial con Camilo Zicavo.

¿Quién es la actual pareja de Denise Rosenthal?

Se trata de Mauricio Noval, empresario vinculado al mundo del entrenamiento y el bienestar, quien ha desarrollado su carrera como profesor de educación física y emprendedor en la industria fitness.

Noval se ha destacado por impulsar proyectos innovadores enfocados en el alto rendimiento. Uno de los más conocidos es Gymly, una aplicación orientada a rutinas personalizadas y asesorías remotas.

Además, es fundador de Inprov, un gimnasio de estilo “boutique” enfocado en un público premium, con instalaciones de alto estándar ubicadas en el sector oriente de Santiago. El proyecto ha logrado expandirse incluso fuera de Chile, llegando a Perú.

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