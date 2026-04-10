“Gracias por acompañarme”: Denise Rosenthal presentó a su nueva pareja tras quiebre matrimonial

La cantante asistió a un evento social junto al empresario ligado al mundo del fitness, con quien incluso se tomó fotografías.

Denise Rosenthal parece estar viviendo un nuevo capítulo en su vida personal. A meses de su quiebre matrimonial con Camilo Zicavo, la artista fue vista recientemente en un evento social con su nueva pareja.

Su aparición no pasó desapercibida. La intérprete llegó junto a un hombre ligado al mundo del fitness, con quien incluso se tomó fotografías.

Hasta ahora, Rosenthal no se había referido públicamente a su vida amorosa tras el fin de su matrimonio.





¿Quién es la nueva pareja de Denise Rosenthal?

Se trata de Mauricio Noval, empresario vinculado al mundo del entrenamiento y el bienestar, quien ha desarrollado su carrera como profesor de educación física y emprendedor en la industria fitness.

Noval se ha destacado por impulsar proyectos innovadores enfocados en el alto rendimiento. Uno de los más conocidos es Gymly, una aplicación orientada a rutinas personalizadas y asesorías remotas.

Además, es fundador de Inprov, un gimnasio de estilo “boutique” enfocado en un público premium, con instalaciones de alto estándar ubicadas en el sector oriente de Santiago. El proyecto ha logrado expandirse incluso fuera de Chile, llegando a Perú.

A través de redes sociales, el empresario compartió una fotografía junto a la cantante, acompañada de un mensaje que muchos interpretaron como una confirmación del vínculo: “Gracias por acompañarme, por motivarme y hacer del proceso un mejor camino”, escribió, junto a un corazón blanco.