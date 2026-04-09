“¡Tenía 19 años!”: El impacto de Denise Rosenthal al revivir titulares de los inicios de su carrera

A través de TikTok, la cantante publicó un video donde aparece abriendo una caja con diversos objetos personales: Desde productos de Amango hasta premios y recortes de diarios y revistas.

Denise Rosenthal sorprendió a sus seguidores tras desempolvar recuerdos de sus primeros años de carrera artística. Además, quedó en shock al repasar la prensa de esa época.

A través de TikTok, la cantante publicó un video donde aparece abriendo una caja con diversos objetos personales: Desde productos de Amango hasta premios y recortes de diarios y revistas.

Respecto a esto último, Rosenthal manifestó su asombro al leer algunos titulares de la época. “Acá tenía 20 años”, dijo la artista mientras sostenía una página que decía “el regreso sexy de una chica simple”.





El impacto de Denise Rosenthal al repasar sus inicios

“Fuerte leer esto”, comentó al leer otro titular que decía “¡Cómo has crecido, Feña! Denise Rosenthal se destapó pa’ S.OS”. Incluso, en el epígrafe de esa noticia mencionaban que la cantante “pintó su cuerpito para hacer hervir la nueva telecebolla”.

“Tenía 19 años, qué heavy. No sé si me siento tan preparada para hablar de eso”, dijo Denise, en evidente estado de shock.

Al cierre del registro, la intérprete de Agua Segura afirmó que “ha sido heavy revivir y hacerme cargo de lo que significó para mí toda esta exposición precoz. Estoy honrando a esa Denise y este ciclo va a ser hermoso, gracias por acompañarme hasta aquí”.