Quién es Aldo Ulloa, el jinete que desapareció tras ir al río Maipo con sus dos yeguas

Reconocido en el sector por su participación en campeonatos de rodeo, el hombre de 31 años es buscado desde el miércoles 11 de noviembre. La comunidad ecuestre pidió reforzar el operativo en el río Maipo.

Aldo Ulloa permanece desaparecido desde el miércoles 11 de noviembre, cuando llegó con sus dos yeguas al sector de Lo Chacón, comuna de Buin.

El hombre (31) habría caído a las aguas del río Maipo en circunstancias que se investigan.

Ulloa es un jinete reconocido en el sector y ha participado en distintos campeonatos de rodeo .

Tras su desaparición, la Corporación Nacional e Internacional de Escuadras Ecuestres de Chile manifestó su preocupación y expresó su apoyo a la familia.

“Hacemos un llamado a fortalecer las labores de búsqueda con apoyo especializado, reconociendo el compromiso de quienes participan en ellas”, señaló la organización en un comunicado.

También invitaron a la comunidad ecuestre “a unirse en oración por Aldo y por quienes continúan buscándolo”.

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Cómo avanza la búsqueda en el río Maipo

Ese día, en medio de las altas temperaturas, Ulloa se trasladó hasta el sector montado en una de sus yeguas y llevaba a la otra para bañarla. Se trata de un lugar que los vecinos suelen usar para refrescar a sus animales.

Cuando su familia dejó de tener noticias de él, dio aviso a las autoridades. Un amigo recibió información de que el jinete se habría dirigido a ese punto, lo que permitió orientar las primeras labores de búsqueda.





La yegua que montaba fue hallada muerta , todavía con la montura, a pocos metros del lugar donde se presume que Ulloa cayó al río. La segunda fue encontrada viva, a cerca de un kilómetro de distancia.

Familiares, amigos y compañeros de trabajo de Ulloa se han instalado en el sector para colaborar con el operativo. “Estamos con toda la esperanza puesta desde el primer día”, dijo una de sus amigas a CHV Noticias. Tras el hallazgo de la segunda yegua, agregó que “hay que seguir buscando”.

El GOPE de Carabineros y Bomberos participan en el rastreo por agua y tierra, con apoyo de rescatistas del Cajón del Maipo y buzos que llegaron desde el sur del país. Uno de los sectores de interés es la confluencia del Maipo con el río Angostura.

La corriente y el caudal del Maipo, aumentados por los deshielos, dificultan el trabajo de los buzos en puntos donde la profundidad puede llegar a los tres metros. En tierra, la vegetación y los matorrales también han complicado el rastreo.