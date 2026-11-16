La cantante británica RAYE lidera la lista con 11 nominaciones, seguida por Rosalía, con nueve. Sin embargo, hay dos artistas nacionales que también aspiran a la estatuilla.

La Academia de la Grabación anunció este lunes las nominaciones a los premios Grammy 2027, con dos chilenas entre las candidatas: Mon Laferte y Melissa Aldana.

Ambas artistas nacionales fueron reconocidas por sus discos en una edición que entregará premios en 100 categorías.

Mon Laferte va por su cuarta nominación

Mon Laferte fue nominada a Mejor Álbum de Pop Latino por Femme Fatale. Es su cuarta nominación a los Grammy, tras las que consiguió con Seis en 2022, 1940 Carmen en 2023 y Autopoiética en 2025.

En esta categoría, la cantante chilena competirá con:

Karol G – No Me Arrepiento de Sentir Tanto

– No Me Arrepiento de Sentir Tanto Carín León – MUDA

– MUDA Rawayana – ¿Dónde Es El After?

– ¿Dónde Es El After? Elena Rose – Bendito Verano





Melissa Aldana postula a Mejor Álbum de Jazz Latino

La saxofonista chilena obtuvo su primera nominación en esta categoría con Filin, un disco de baladas inspirado en la tradición musical cubana del mismo nombre.

En la grabación participó el pianista Gonzalo Rubalcaba, quien también figura entre los nominados de la categoría con un álbum propio.

La competencia de Aldana en esta categoría son:

Eliane Elias – Ao Vivo (Live)

– Ao Vivo (Live) Carlos Henriquez y sus músicos invitados – Monk Con Clave

– Monk Con Clave Gonzalo Rubalcaba – Gonzalo Plays Pino

– Gonzalo Plays Pino Miguel Zenón y Luis Perdomo – El Arte del Bolero Vol. 3

¿Cuándo son los Grammy 2027?

RAYE lidera la lista con 11 nominaciones, seguida por Rosalía, con nueve. Ambas compiten en tres de las principales categorías de la edición: Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.